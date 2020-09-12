В Калининском районе произошел пожар: загорелась дверь в парадной

12 сентября в Санкт-Петербурге в Калининском районе произошел пожар.
Возгорание возникло в четырехэтажном жилом доме №1 на Арсенальной улице, о чем сообщает пресс-служба ГУ МЧС. В парадной дома по не установленным на данный момент причинам загорелась дверь, вызвав задымление внутри дома. Жильцы дома ждали пожарных, стоя в проемах окон, чтобы спастись от дыма. Спасатели в составе десяти человек быстро прибыли на место происшествия и потушили открытый огонь, задействовав две единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать за десять минут.
Пострадавших в результате пожара нет.