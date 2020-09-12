Историческое здание РНБ в Петербурге пострадало от шторма

Из-за шторма, бушевавшего над Санкт-Петербургом на этой неделе, 10 сентября, пострадало историческое здание Российской национальной библиотеки на набережной Фонтанки. Удар пришелся на крышу: сильный ветер вырвал листы металлической кровли и нанес урон водосточным желобам.

Повреждения оказались не настолько серьезными, чтобы повредить находящимся в библиотеке книжным изданиям. Как сообщил ведущий инженер по эксплуатации и ремонту здания РНБ Юрий Орлов, никакого ущерба содержимому библиотеки за последние два дня нанесено не было. Крыша не протекла, уникальные книги, хранящиеся в библиотеке, не пострадали, и ремонт повреждений уже практически завершен.