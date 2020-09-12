В ДТП на Витебском проспекте погибла женщина

В ночь на 12 сентября на Витебском проспекте в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным УГИБДД, около часа ночи фургон марки Ford Transit врезался в припаркованную на обочине дороги ГАЗель. Столкновение произошло в 800 метрах от Петербургского шоссе.

За рулем Форда находился 30-летний водитель. По некоторым данным, он не справился с управлением из-за сильной усталости.

Инцидент окончился трагически. В результате столкновения погибла пассажирка фургона, 43-летняя женщина, гражданская жена водителя. Сам водитель не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.