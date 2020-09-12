Петербуржцы обезвредили угрожающего пистолетом мужчину

Жители Петербурга самостоятельно справились с мужчиной, который размахивал заряженным пистолетом и угрожал прохожим. Происшествие произошло на улице Пилотов, 26/1. Буйным прохожим оказался 27-летний уроженец Псковской области.

Петербуржцы вызвали полицию, которая приехала и обнаружила на асфальте пистолет «Парабеллум», который был на боевом взводе, а в магазине были патроны. Собранное отправили на экспертизу, которая установила, что пистолет – это нарезное огнестрельное оружие.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.