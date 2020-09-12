Ночью в Петербурге насмерть сбили девушку

В ночь на 12 сентября произошло ДТП со смертельным исходом. В Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль BMW X5 проскочил на пешеходном переходе и сбил девушку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По установленным данным известно, что ДТП случилось вблизи дома №10 на Ждановской улице. На регулируемом пешеходном переходе водитель BMW X5 сбил 28-летнюю девушку. Удар был настолько сильным, что девушка скончалась от полученных травм на месте аварии.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия. Например, нужно установить на зеленый или на красный сигнал светофора двигался автомобиль.