Вдова Картрайта не довольна намеками на посмертную связь с погибшим мужем

Следственный комитет сообщил о том, что из дела о смерти Энди Картрайта удален следователь Никита Головин. Об этом просила обвиняемая в убийстве мужа Марина Кохал, ссылаясь на моральное давление со стороны следователя. Теперь делом занимается новый следователь – Степанова.

Известно, что следственные действия до сих пор еще не проводили, так как СК ожидает судебно-медицинскую экспертизу трупа. По этой же причине до сих пор не понятно, от чего именно погиб музыкант. Дело в том, что останки рэпера изучают уже полтора месяца.

До этого обвиняемая жаловалась на другого сотрудника. Так, управление собственной безопасности ГУ МВД Петербурга и области выясняет подробности служебной деятельности оперуполномоченного. Он вместе с Головиным приходил к вдове в СИЗО и намекал, как утверждает Кохал, на то, что она совершала действия сексуального характера с уже погибшим мужем. Помимо этого, у нее уточняли не пробовала ли она кровь Энди, а также грозили отправкой их ребенка в детский дом и привлечь к ответственности мать Кохал.

На данный момент вдова рэпера не признается в убийстве мужа.