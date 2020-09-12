«Преступная четверка» арестована за нападение на автосервис

Вечером 11 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о взятии под стражу четырех мужчин, включая ветерана боевых действий. Дело рассматривалось в Куйбышевском районном суде по факту налетов, в частности нападение на автосервис.

Так, в СИЗО на два месяца отправлены вслед за петербуржцем Николаем Пономаревым его соратники: Арам Карапетян, Роман Горин и Александр Грант. Многие просили о домашнем аресте, вспомнив, что у них есть семьи. Карапетян вспомнил, что у него есть ребенок, а также беременная жена. Будущим отцом оказался и Пономарев, а Горин помимо статуса отца двоих детей оказался еще и ветераном боевых действий. Про детей н говорил лишь Грант, однако также просил о домашнем аресте, так как у него есть травма, ограничивающая его передвижение.

Александра Гранта искали дольше всего. С мая 2020 сотрудники полиции искала мужчину, у которого нарушена двигательная функция.

Напомним, мужчины напали на автосервис, который располагается на улице Симонова, однако получили отпор от администратора, который сел «Жигули» и протаранил нападавших