В Петербурге вновь пройдет заседание по делу историка Соколова

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что сегодня, в среду, 9 сентября, в суде продолжится чтение материалов уголовного дела историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве своей возлюбленной и студентки Анастасии Ещенко.

Известно, что сегодня сторона обвинения должна будет зачитать документы с результатами осмотра квартиры доцента Соколова. В общей сложности, прочесть суду придется 16 томов.

В рамках уголовного дела доцент Олег Соколов обвиняется по нескольким статьям — «убийство» и «незаконное хранение оружия».

Согласно версии следствия, сотрудник СПбГУ убил свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, а позднее расчленил. Ее останки он намеревался утопить в Мойке, куда случайно упал. Спасатели, пришедшие на помощь, обнаружили в воде вместе с историком фрагменты тела жертвы. Психиатрическая экспертиза признала педагога истории вменяемым.