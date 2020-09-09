Годовалый ребенок выпал с 12 этажа на улице Дыбенко

По данным правоохранительных органов, во вторник днем 8 сентября в Невском районе Петербурга госпитализировали годовалого мальчика после падения из окна дома с 12 этажа.

О случившемся сотрудники полиции узнали, получив телефонограмму из детской городской больницы № 5 в районный отдел. В телефонограмме сообщалось, что около двух часов дня из своей квартиры дома № 42 по улице Дыбенко с закрытой черепно-мозговой травмой, повреждением внутренних органов, закрытой травмой живота и ушибом грудной клетки в тяжёлом состоянии был госпитализирован мальчик 2019 года рождения.

Полицейские выяснили, что ребёнок выпал из окна по недосмотру бабушки: мальчик, оставленный без надзора, продавил москитную сетку и выпал из окна 12 этажа.