Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила мужчину

В ночь с 8 на 9 сентября во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Отдел пропаганды Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщил, что происшествие произошло около 01:40 на 8,35 километре автодороги «ст. Магнитная — поселок имени Морозова».

По предварительной информации автомобиль марки «Ауди А7» под управлением мужчины 1991 года рождения совершил наезд на пешехода 1990 года рождения. Потерпевший переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и в результате многочисленных травм скончался на месте ДТП.

По факту случившегося проводится проверка.