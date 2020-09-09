Молодой человек подарил петербурженке сердце с наркотиками

Ночью во вторник, 8 сентября, инспекторы ДПС по Центральному району пытались остановить «Киа Рио», однако водитель после требования попытался скрыться. Несмотря на старания, инспекторы все же задержали автомобиль у дома 62 по ул. Черняховского.

В салне находились 29-летняя девушка и юноша 21 года, который, по словам водителя, подарил ей злополучное плюшевое сердце. В ходе досмотра в машине также были найдены колбы, телефон, трубочки и пакетики с порошком бежевого цвета (предположительно «соль»).

Водитель и пассажир были задержаны по статье 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). От медицинского освидетельствования водитель отказалась. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 решается.