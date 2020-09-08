В Ленобласти на участках для многодетных семей найдены 25 снарядов времен ВОВ

В Кировском районе Ленинградской области в поселке Молодцово МЧС начала проверку 10 гектаров земли, которая будет предоставлена под строительство жилья для многодетных семей.

Благодаря активным работам, на обследуемых территориях сотрудниками МЧС уже были обнаружены 25 потенциально опасных снарядов времен Великой Отечественной войны. Для мероприятий используются два типа металлоискателей. Московские специалисты уже неделю проводят разминирование 10 гектаров, в то время как в общей сложности проект будущего ЖК предполагает использование 46 гектаров.