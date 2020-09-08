В доме на Загородном проспекте произошел пожар

Пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу сообщила, что в пятиэтажном доме с двойным адресом Загородный проспект № 9 и Рубинштейна № 38 в 19:46 часов произошло возгорание. По данным сотрудников, в семикомнатной коммунальной квартире между туалетом и кухней в течение некоторого времени происходило тление перегородки, послужившее причиной пожара. На место по вызову выехала спасательная бригада.

Согласно предварительной информации, очаг удалось устранить достаточно быстро, пострадавших в пожаре нет, эвакуация здания не проводилась.