Маршрутка сбила петурбуржца у «Пяти углов»

Пресс-служба Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Центральному району Санкт-Петербурга сообщила, что 8 сентября около 6:45 на Загородном проспекте у дома 22 произошло ДТП, в ходе которого водитель маршрутки наехал на 21-летнего пешехода.

В социальных сетях была опубликована видеозапись уличной камеры наблюдения с места происшествия, на кадрах которой видно, что молодой человек, не удостоверившись в том, что слева от него нет движущегося авто, начал движение по пешеходному переходу на «красный» сигнал светофора. Он хотел перебежать дорогу и сошел с тротуара на проезжую часть прямо под колеса подъезжающей маршрутки.

От удара пешеход отлетел на несколько метров, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Известно, что пострадавшим оказался гражданин Узбекистана.