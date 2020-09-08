Росгвария задержала В Кронштадте подозреваемого в резне

Ночью 8 сентября бойцы Росгвардии задержали петербуржца, которого сотрудники правоохранительных органов подозревают в нанесении ножевых ранений мужчине и женщине в квартире на Флотской улице в Кронштадте. Пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что из-за нападения пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи, а женщина была госпитализирована с ранами на голове и ноге.

Прибывшие по адресу происшествия бойцы установили приметы нападавшего и приступили к оперативному розыску. По горячим следам злоумышленника поймали на улице Восстания. Мужчина был передан в отдел полиции для установления личности и выяснения обстоятельств. Петербургские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.