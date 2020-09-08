Во Всеволожском районе произошло массовое отравление собак

8 сентября садовое некоммерческое товарищество «Колос», расположенное во Всеволожском районе Ленинградской области, привлекло внимание общественности. 36-летняя дачница сообщила, что неизвестные подъехали в садоводство на внедорожнике и оставили на дороге отравленную курицу. Две собаки умерли мучительной смертью, а домашний хаски находится в критическом состоянии. По словам женщины, с места происшествия скрылся автомобиль «Митсубиси».

На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту отравления, оперативники проводят экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предваритульной информации, автомобиль, запечатленный на записи с камеры видеонаблюдения, принадлежит 43-летнему жителю города Коммунара.