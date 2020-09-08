В Петербурге сотрудник УФСИН попался с взяткой

СК России по Санкт Петербургу и Ленинградской области сообщает о том, что сотрудник УФСИН потребовал от осужденного мужчины 100 тыс. рублей за то, чтобы осужденному разрешили проживать за пределами исправительного центра. В нем осужденные отбывают наказание в виде принудительных работ.

Примечательно, что начальник УФИЦ угрожал мужчине, что в случае отказа заплатить 100 тысяч, ему ухудшат условия отбывания наказания.

Передача денег произошла на парковке одного из городских гипермаркетов. Мужчина передал муляж денег на сумму в 70 тыс. рублей и 30 тыс. настоящих денег. Сразу после передачи денег сотрудник УФСИН был задержан.

На данный момент решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании мер пресечения.