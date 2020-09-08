Гонка с мотоциклом закончилась ДТП и двумя разбитыми машинами

Ночью 8 сентября в Московском районе Санкт-Петербурга два автомобиля вылетели с проезжей части. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте». В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появилась информация о том, что «Мазда» ехала на перегонки с мотоциклом и на пересечении улицы Гастелло и Московского проспекта врезалась в другой автомобиль. Удар отбросил машину в столб. Вторая машина оказалась в кустах.

В ДТП никто не пострадал, поэтому помощь понадобилась только столбу освещения. На место происшествия выехала бригада СПб ГБУ «Ленсвет». По оценке экспертов столб сильно не пострадал, в ближайшее время его опору выпрямят и угрозы падению нет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.