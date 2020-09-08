Петербурженка высказала недовольство из-за камеры в туалете Мариинского

Жительница Северной столицы сообщила об интересной находке в туалете второй сцены Мариинского театра. На первом этаже здания она обнаружила скрытую камеру, которая затаилась в нише для туалетной бумаги.

При этом петербурженка рассказывает об охраннике театра, который увидел ее с камерой в руках и сказал не сообщать об этом никому, а после забрал камеру и ушел в неизвестном направлении.

Полицейские прибыли на вызов и просмотрели записи с камер наблюдения, обнаружив, что охранник выбросил находку в Крюков канал. Затем он объяснил свой поступок испугом. На данный момент он временно отстранен от работы.