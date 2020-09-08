В Петербурге задержана группа квартирных воров

Полиция Петроградского района вычислила группу квартирных воров и задержала их по «горячим следам». Так, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области утром 6 сентября сообщили о краже из квартиры на Пионерской улице.

Хозяйка была неделю на даче и вернулась домой, обнаружив, что дверь вскрыта. Из квартиры на 12 этаже пропали 515 евро, 1349 долларов США, а также 85 тысяч рублей, кроме этого, воры забрали и ювелирные изделия. В общем, краденное вышло 400 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали четырех мужчин по подозрению в этой краже. Задержание состоялось в этот же день около 6 часов вечера около 11 дома Средне-Колтовской улицы. Один задержанный — 45-летний коренной петербуржец, а остальные воры оказались выходцами с Кавказа. Среди задержанных никто не работает, а двое были ранее судимы.

На данный момент похищенное у 28-летней петербурженки изъято у воров, а квартет злоумышленников проверяют на причастность к другим подобным эпизодам. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, а подозреваемые задержаны и им грозит до шести лет лишения свободы.