В Петербурге два ТЦ «заминировали» и искали авторов анонимок

Накануне в Петербурге два торговых центра проверяли из-за анонимных сообщений о заложенной бомбе. Первый аноним увидел бородатых мужчин, а второй просил деньги, чтобы взрыв не состоялся.

Первое сообщение поступило в понедельник в 15:45. Звонивший заявил, что в ТЦ «Охта молл» на первом этаже заложена бомба. Также он заявил, что видел бородатых мужчин, которых и следует искать. В результате из здания эвакуировали более 600 человек, однако взрывчатых веществ не было найдено.

Второе сообщение пришло в виде электронного письма на почту ФСБ. Речь шла о ТЦ «Питерленд», в котором заложена шашка с тротилом. Аноним просил миллион рублей, чтобы бомба не сработала.

По факту мошенничества установлено, что первый звонок был с телефона 33-летнего жители Ленобласти, который был судим за кражи, а вторая анонимка пришла с московского IP-адреса.