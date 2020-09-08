Задержан житель Выборга, который пытался получит денежное вознаграждение в обмен на гарантию победы на тендерах Минобороны и Росгвардии. Мошенник хотел провернуть аферу с помощью поддельного удостоверения Военной судебной коллегии ЗВО.
Помимо поддельного удостоверения фиктивной оказалась и сама организация. У «Военной коллегии ЗВО» есть только сайт.
Известно, что мужчина договаривался оказать услугу за вознаграждение в размере 35% от прибыли контракта. Во время последнего случая мошенничества он был задержан, а точнее по время передачи взятки в размере 300 тысяч рублей. На данный момент его обвиняют в покушении на мошенничество.
В Петербурге мужчина вымогал деньги по поддельному удостоверению силовика
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Мошенник создал фиктивную организацию и торговал победой на тендерах.
Задержан житель Выборга, который пытался получит денежное вознаграждение в обмен на гарантию победы на тендерах Минобороны и Росгвардии. Мошенник хотел провернуть аферу с помощью поддельного удостоверения Военной судебной коллегии ЗВО.
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