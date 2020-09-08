В Петербурге мужчина вымогал деньги по поддельному удостоверению силовика

Задержан житель Выборга, который пытался получит денежное вознаграждение в обмен на гарантию победы на тендерах Минобороны и Росгвардии. Мошенник хотел провернуть аферу с помощью поддельного удостоверения Военной судебной коллегии ЗВО.



Помимо поддельного удостоверения фиктивной оказалась и сама организация. У «Военной коллегии ЗВО» есть только сайт.



Известно, что мужчина договаривался оказать услугу за вознаграждение в размере 35% от прибыли контракта. Во время последнего случая мошенничества он был задержан, а точнее по время передачи взятки в размере 300 тысяч рублей. На данный момент его обвиняют в покушении на мошенничество.