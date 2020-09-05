Жительницу Петербурга, подозреваюмую в убийстве матери, задержали

Полиция подозревает жительницу Санкт-Петербурга в убийстве собственной матери.

В четверг, 3 сентября, на полу своей квартиры в Калининском районе было обнаружено тело 65-летней женщины. Смерть наступила по насильственным причинам. Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, экспертиза установила, что причиной смерти стало колото-резаное ранение в живот.

По подозрениям в причастности к смерти пенсионерки задержана жительница Санкт-Петербурга 1978 года рождения. Она приходилась убитой дочерью. Заведено уголовное дело. На данный момент женщина находится в одном из городских изоляторов.