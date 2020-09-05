Родители девочки, "упавшей с кровати", арестованы за истязание

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения родителям двухлетней девочки, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами. Было принято решение о заключении под стражу матери девочки, Тамары Калмуратовой, и ее сожителя, Александра Пельцера.

Двухлетняя девочка поступила в больницу с тяжелыми травмами, ссадинами и гематомами 3 сентября из квартиры на Васильевском острове. Сожитель матери сначала пояснил, что ребенок "упал с кровати", но после сознался в избиениях. Полицейские установили, что мать ребенка участвовала в распитии алкогольных напитков с сожителем и, пока она выходила в магазин, сожитель избивал ребенка за "плохое поведение".

Им предявлено обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание").