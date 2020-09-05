В аварии на КАД погиб человек

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Volkswagen Passat в ходн движения не справился с управлением и влетел в отбойник.

ДТП произошло у съезда на Октябрьскую набережную. По имеющимся данным, водитель автомобиля скончался на месте. При этом пострадал еще один человек: в салоне автомобиля также находился пассажир, который в результате столкновения получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован прибывшими на место врачами.

В салоне иномарка инспекторами ДПС была обнаружена пустая бутылка из-под алкоголя. Не исключается вероятность, что водитель в момент ДТП был пьян.