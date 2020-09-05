На вокзале задержали лже-батюшку, у которого была полная сумка человеческих костей

Батюшкой оказался мошенник, который в Енисейске раскапывал могилы и человеческие останки собирал, чтобы продать их в Петербурге как мощи святых. Его задержали на железнодорожном вокзале Красноярска.

Афера выяснилась, когда сканировали багаж. Контролеры увидели кости и потребовали вскрыть сумку, а владельца этого необычного багажа увели в караульное помещение. Сразу была вызвана полиция и мужчину заключили под стражу. В ходе проверки выяснилось, что останки принадлежат разным людям.

На данный момент лже-батюшка уже дает показания и в отношении его возбуждается уголовное дело. Пока статья и возможная мера пресечения не известна.