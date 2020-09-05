Перевертыш на КАДе: мужчина лежит рядом с автомобилем

В официальной группе социальной сети «Вконтакте» опубликовали кадры с места происшествия. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили, что на внутренне кольце КАД образовалась пробка длинной в 3 км. Причиной затора стала авария.

Как известно, у съезда на проспект Обуховской Обороны в правом ряду автомобиль перевернулся на крышу, ещё один автомобиль стоит поперек движения. Не обошлось и без пострадавших: около одной из машин лежит мужчина на асфальте. Об этом сообщают очевидцы.

Вероятно, произошло столкновение двух машин. Службы прибыли на место. Марки машин, состояние водителей и пассажиров, если таковы имеются, пока неизвестно.