Изнасиловавший бывшую жену петербуржец арестован на два месяца

Житель Приморского района Петербурга отправлен в следственный изолятор на два месяца. Ранее он был обвинен в насилии над бывшей женой, однако сам мужчина утверждает, что насилия не было и потерпевшая была не против.

35-летний петербуржец 3 сентября в течение шести часов держал взаперти бывшую супругу. В квартире на Планерной улице он угрожал женщине и совершал насильственные действия. Бывшую жену удалось вызволить из плена с помощью полицейский, которых вызвал отец потерпевшей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина не признает обвинений и просил судью не назначать самую строгую меру пресечения. Однако, Приморский райсуд отказал ему в этой просьбе и отправил его под стражу до 2 ноября.