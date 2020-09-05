В Ленобласти автомобиль переехал лежачего пешехода

4 сентября в районе 21:20 на 4-м километре трассы между Рощино и Цвелодубово скончался мужчина 1973 года рождения. Об этом сообщает официальная группа «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте». Несчастный случай произошел в Выборгском районе Ленинградской области.

ГИБДД установило предварительную версию, что мужчина лежал на проезжей части дороги и автомобиль «Вольво ХС90» наехал на него. 49-летний водитель 1971 года рождения, а погибший примерно 40-50 летнего возраста.

На данный момент не установлено, почему погибший лежал на дороге. Возможно, произошел несчастный случай или был совершен еще один наезд ранее другим автомобилем.