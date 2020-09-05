Четыре петербуржца погибли в ДТП под Псковом

В результате ДТП в Псковской области погибло четыре человека. Все погибшие были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5 сентября в районе 0:40 автомобиль Lifan X60, двигавшийся из Санкт-Петербурга, столкнулся с лосем. Животное выскочило на дорогу из леса, в результате автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Несколько пассажиров вылетели из салона. ДТП произошло на 325-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков — Невель вблизи поворота на деревню Астратово.

Водитель автомобиля 1951 года рождения погиб на месте. Среди пассажиров выжила только одна женщина. Остальные пассажиры погибли на месте. Женщина, которой удалось выжить, получила перелом грудного отдела позвоночника и была доставлена в больницу. Лось также погиб на месте происшествия.

Автомобилистам следует быть крайне внимательными, потому что у лосей сейчас период гона.