Полиция Петербурга задержала воров-домушников



Сегодня, 5 сентября, петербургские полицейские раскрыли серию квартирных краж, совершенных в одном доме на улице Типанова. Два вора обокрали сразу три квартиры в одном доме. По подсчетам общий ущерб составил более 750 тысяч рублей.

По информации преесс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, первая кража была зафиксирована 7 августа. Тогда в полицию поступило сообщение о вскрытой двери квартиры в доме № 25 по улице Типанова. Из помещения пропали полмиллиона рублей наличными и игровая приставка стоимостью 15 тысяч рублей.

Десятью днями позже неизвестный проник еще в две квартиры того же дома: их хозяева лишились 215 тысяч рублей и 100 долларов США, а также ювелирных изделий на сумму около 20 тысяч рублей. Общий ущерб сейчас составляет 750 тысяч рублей, по всем фактам ограблений возбудили уголовные дела о краже.

В квартирных кражах оказались замешаны жители юга России 36 и 38 лет. Воры объединились в организованную группу и промышляли ограблениями в разных районах города. Мужчин поймали в конце августа после очередного ограбления в Кировском районе. Оба злоумышленника находятся под стражей.