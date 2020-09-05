В Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля ДПС

Появилась информация о том, что поздним вечером 3 сентября на перекрестке улицы Типанова и Московского проспекта столкнулись иномарка и автомобиль ДПС. Судя по кадрам с камеры наружного видеонаблюдения, торопящегося на вызов полицейского, который ехал с мигалками на запрещающий сигнал светофора, не пропустил водитель иномарки. Патрульный автомобиль врезался легковушке в бок и протащил ее несколько метров вправо.



Водитель, виновный в столкновении, уверяет в социальных сетях, что не слышал звукового сигнала полицейского автомобиля, хотя на видео заметны включенные огни. Вполне возможно, что полицейские действительно не включили сирену, или же автомобилист отвлекся на громкую музыку в салоне. О состоянии водителей ничего неизвестно.