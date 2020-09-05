Задержана мошенница, продавшая в Петербурге блокднице таблетки-пустышки

Сегодня, 5 сентября, появилась информация о том, что Петербургские полицейские поймали аферистку, причастную к продаже «БАДов» 91-летней жительнице Санкт-Петербурга. Пресс-служба ГУ МВД сообщила, что мошенница 28 лет работала совместно с мужчиной-курьером и заверяла пожилых горожан.

Еще 25 апреля в полицию обратилась дочь пожилой петербурженки, рассказавшая, что на домашний телефон ее матери позвонила неизвестная и заверила, что старушке необходимо купить лечебные препараты якобы для «рассасывания тромба в голове». Пенсионерка согласилась на покупку, и через некоторое время в ее квартиру на улице Космонавтов приехал неизвестный мужчина, представившийся курьером. Женщина передала ему 30 тысяч рублей за липовые БАДы.

По данному факту возбудили дело о мошенничестве. Задержанная уже ранее была судима за мошенничество. В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.