Пожилая петербурженка отдала 200 тысяч рублей в руки мошенника

Утром 4 сентября в полицию Санкт-Петербурга обратилась 77-летняя пенсионерка, ставшая жертвой мошенника, прикинувшегося ее родственником. По показаниям потерпевшей, 2 сентября на ее домашний телефон поступил вызов. Неизвестный мужчина представился ее племянником Евгением и объяснил, что у него возникли проблемы с полицией, и ему срочно нужны деньги, чтобы их решить. Спустя полчаса в квартиру женщины на Планерной улице прибыл неизвестный, якобы друг племянник, которому петербурженка отдала 200 тысяч рублей.

Преступник вяглядел на 20-30 лет и был худощавого телосложения. На нем были джинсовые шорты, черная обувь, синяя куртка и серая кепка, на лице была надета хирургическая маска, на руках — прозрачные перчатки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, обманщика ищут.