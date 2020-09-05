На Невском столкнулось три автомобиля

В пятницу днем 4 сентября в центре Петербурга столкнулось три автомобиля. Согласно данным камеры наружного видеонаблюдения, полученным правоохранительными органами, на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы владелец автомобиля «Мерседес» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и создал аварийную ситуацию.

На записи видно, что «Мерседесу» давно горел красный, однако водитель рискнул проскочить. Таким образом его зажали в «коробочку» машины, выехавшие с соседних улиц.

В аварии пострадал сотрудник педагогического университета имени Герцена, заведующикафедрой физической географии и природопользования, управлявший белым «Рено», въехавшим в «Мерседес» и далее задевшим другую машину. Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.