Вандалы, разрисовавшие трамвай, задержаны в Петербурге

Вечером в четверг, около 21:00 3 сентября, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району задержал двоих вандалов, нарисовавших граффити на одном из трамваев с помощью аэрозольных баллончиков. Пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщила, что сигнал тревоги подала диспетчер конечной станции "Придорожная аллея". Сотрудники Росгвардии прибыли в течение трех минут на место происшествия и оперативно задержали хулиганов, которые предприняли попытку скрыться.

Вандалы были доставлены в 59 отдел районной полиции.