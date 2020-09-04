Осуждены петербуржцы, грабившие несовершеннолетних под видом сотрудников ФСБ

Сегодня, 4 сентября, Ленинский районный суд признал виновными Игоря Миняйло и Ростислава Вадивасова в ограблении несовершеннолетних горожан под видом сотрудников ФСБ. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что мужчины подделали удостоверение сотрудника ФСБ, вклеили в него фотографию Миняйло и показывали прохожим, представляясь полицейскими.

Так на Гороховой улице в центре Петербурга они остановили подростка и потребовали предъявить содержание карманов. После этого преступники забрали у несовершеннолетнего телефон и скрылись с ним. В тот же день Миняйло остановил на Сенном мосту компанию из шести подростков и, продемонстрировав им документы сотрудника ФСБ, забрал у них 7400 рублей.

Подсудимые полностью признали вину, дали явку с повинной и возместили ущерб. Игорь Миняйло получил 4 года колонии особого режима, Ростислав Вадивасов — девять месяцев колонии. Последнего отпустили в зале суда, так как срок зачли в счет времени, проведенного в следственном изоляторе.