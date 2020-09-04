В ДТП в Тосненском районе тяжело пострадал человек

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Тосненском районе Ленинградской области сегодня, в полдень пятницы, 4 сентября. В нем тяжело пострадал человек.

ДТП произошло на 651-м километре автодороги "Россия" на ремонтируемом участке трассы. Фургон с 37-летним водителем и автомобиль "Лада" с прицепом столкнулись. Из-за столкновения прицеп "Лады" отскочил и врезался в стоящего рядом 53-летнего водителя "Лады", в результате чего он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Полиция Ленинградской области уже начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.