На отчима "упавшей с кровати" девочки завели уголовное дело

Следственный Комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении отчима двухлетней девочки по статье "Истязание". Ранее она попала в больницу с тяжелыми травмами. 22-летний мужчина заявил, что его падчерица просто "упала с кровати".

Выяснилось, что травмы девочке 2018 года рождения были нанесены в результате систематических побоев. Она попала в детскую больницу накануне, в четверг 3 августа, из своего дома на Большом проспекте Васильевского острова.

В отношении отчима избирается мера пресечения. 21-летняя мать ребенка пока что не привлекается к уголовной ответственности.