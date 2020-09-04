Возле крематория нашли человеческий скелет

В четверг, третьего сентября, в Санкт-Петербурге возле свалки в конце Пискаревского проспекта были найдены скелетированные останки неизвестного человека. Кости обнаружили возле дома №12 по Ручьевской дороге. Они лежали между крематорием и забором.

Обнаружившие скелет граждане обратились в правоохранительные органы. Полицейские выехали на место происшествия. Найденный скелет был отправлен в морг на экспертизу для выяснения обстоятельств смерти.

Предполагается, что останки принадлежат неизвестному мужчине в возрасте около сорока лет. Личность погибшего еще предстоит установить.