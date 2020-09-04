Двухлетняя девочка попала в больницу с тяжелым травмами. Родители говорят, что она упала с кровати.

В четверг 3 сентября, в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка была доставлена в детскую больницу со множественными травмами: медиками были зафиксированы ушиб головного мозга, множественные гематомы, ссадины. Общее состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Врачи позвонили в полицию.

Семья девочки проживает в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, на Большом проспекте. 22-летний отчим девочки объяснил травмы тем, что в период с 7 до 8 вечера она "упала с кровати".

Семья не состоит на профилактическом учете. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.