В Петербурге минувшим вечером насмерть сбили ребенка

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга минувшим вечером произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб ребенок. Мальчик 10-лет перебегал дорогу в неположенном месте.

УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что около 19:25 мальчик выбежал на проспект Славы. На проезжей части вне зоны пешеходного перехода его сбил автомобиль BMW X6. Кто находился за рулём машины и был ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения пока не известно.

Мальчику выжить не удалось, он скончался в машине скорой помощи, которая незамедлительно выехала на место происшествия.