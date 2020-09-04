На Красносельском шоссе сбит пешеход

В ночь на 4 сентября на Красносельском шоссе автомобиль марки «Киа Рио» сбил пешехода. Женщина переходила дорогу не по переходу. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что водителю 25 лет, а пострадавшей 40 лет. На место происшествия незамедлительно приехала бригада скорой помощи, которая госпитализировала женщину. На данный момент её состояние оценивается как тяжелое.

По факту автомобильной аварии проводится проверка, правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения пока неизвестно.