В Приморском районе четыре машины пострадало в результате ДТП

ГИБДД Петербурга устанавливает обстоятельства по факту ДТП, в котором пострадали 4 автомобиля. Авария произошла в Приморском районе города. От столкновения автомобиль марки «Вольво» выскочил на встречную полосу.

Пресс-служба инспекции сообщает, что столкновение первых двух машин произошло примерно в 22.20. Автомобили двигались на большой скорости по Приморскому проспекту в крайнем левом ряду. «Вольво» от удара отбросило на встречку. Однако пострадало еще два автомобиля, их зацепило осколками. В результате аварии никто не погиб, один человек получил травмы, которые оцениваются как средней степени тяжести.