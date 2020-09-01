Петербургский агроном хотел впечатлить всех высокими показателями, а в итоге попадет в тюрьму

На ведущего агронома подразделения обеззараживания государственной ветеринарной лаборатории завели уголовное дело о служебном подлоге. Сообщается о 10 эпизодах, в которых молодой человек не убедился в безопасности растений.

1 сентября Северо-Западное управление СК на транспорте проинформировало общественность о возбуждении дела. Подозреваемый был сотрудником отдела по защите растений, его задачей было выяснить степень безопасности растений. Когда в Россию привозят растения, он должен провести экспертизу с целью выяснить, упал ли до допустимых норм уровень концентрации пестицидов. Так, если ядовитое не испарилось, то растения могут быть опасны для человека и животных.

Вероятно, агроном хотел получить премию за достижение высоких показателей, а вот полноценно выполнять свои обязанности не планировал. Без проведения экспертиз он вносил данные в отчеты, придумывая их на ходу. В итоге 10 подобных эпизодов внесены в уголовное дело. Вопрос о мере пресечения свободы, либо денежного наказания пока остается открытым.