Задержан мужчина, выстреливший в глаз петербуржцу

Вечером в субботу 29 августа, у дома № 6 по улице Чайковского, произошла драка, в ходе которой мужчина выстрелил в лицо 18-летнему оппоненту из газового пистолета. Неизвестный стрелок вскоре скрылся с места преступления на подъехавшем к дому такси Hyundai Solaris, тем временем пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение с контузией глазного яблока.

Пресс-служба Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что виновным оказался 43-летний гендиректор коммерческого предприятия. Нападавшего задержали около полудня в понедельник, 31 августа, у дома № 29, корпус 3, по улице Димитрова Фрунзенского района. На данный момент по факту хулиганства на основании статьи 91 УПК РФ возбуждено уголовное дело.