Из Невы выловили утопленника

Сегодня в понедельник, днем 31 августа, в Малой Неве обнаружили мертвое тело.

Спасатели вытащили неизвестного утопленника из воды. Он был найден возле набережной Макарова, 4. Личность утопленника пока что не установлена. На вид погибшему около 40-50 лет. Одет в черные джинсы, коричневую футболку и ботинки.

Подробности о причине смерти мужчины и его личности на данный момент устанавливаются.