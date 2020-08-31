В Политехническом университете Санкт-Петербурга рухнул потолок

31 августа, в понедельник, перед началом нового учебного года, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого рухнул потолок. Обрушение произошло в одной из аудиторий Гидрокорпуса университета.

Пресс-служба университета сообщает, что упавший потолок был навесным. В момент происшествия в аудитории никто не присутствовал, поэтому МЧС вызывать не стали. В результате обрушения никто не пострадал.

Точная причина случившегося находится на стадии выяснения комиссией университета и будет объявлена позднее. Студенты университета не раз шутили по поводу технического состояния учебного корпуса.