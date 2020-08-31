Петербургский пенсионер убил жену и тещу

Сегодня, в понедельник 31 августа, около 2 часов ночи в полицию поступило сообщение о ножевом ранении. 35-летний петербуржец обнуражил в родительской квартире, находящейся по адресу дом 76 корпус 1 по Октябрьской набережной, два тела.

Представители полиции, прибывшие по адресу, нашли на месте труп 86-летней пенсионерки и раненую 59-летнюю женщину, которая с переломами основания черепа, левой ключицы, ребер и колото-резаными ранами шеи была госпитализирована в больницу. В 04:31 потерпевшая скончалась.

По предварительным данным мужчина 63 лет убил свою супругу и ее мать, подозревая их в сговоре. Пенсионер пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что пострадавшие хотели его отравить. Чтобы предотвратить это, он решил навредить им первым и убил их.

На месте следователи изъяли следы пальцев рук, следы обуви, кухонный нож, газовый ключ со следами вещества бурого цвета, одежду и постельное белье со следами вещества бурого цвета, а также два мобильных телефона.

Изначально подозреваемого доставили в отделение, однако позже он был госпитализирован в Госпиталь ветеранов войн и помещен в реанимацию с подозрением на инфаркт в связи с жалобами на состояние здоровья.

По данному факту следователем по Невскому району возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).