Петербуржцы, вернувшись с дач домой, не досчитались денег и ценностей

Военный пенсионер, после трех месяцев проживания на даче, вернулся в свою квартиру на улицу Ленсовета и обнаружил дверь квартиры вскрытой. Восьмидесятилетний мужчина обратился в полицию Московского района, сообщив, что у него были украдены ноутбук, чайный сервиз на 6 персон, два кортика, орден «За службу в ВС СССР», авторучка «Паркер» 1930 года выпуска и 5 серебряных монет 1927 года. Сумма ущерба была оценена пострадавшим в 600 тысяч рублей. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Также поступило заявление в полицию от генерального директора одной из фирм, проживающего на улице Пражской. Он сообщил, что в его квартиру были вскрыты две входные двери, а сейф взломан. Из сейфа были украдены два миллиона сто тысяч рублей, женские часы марки «Лонжин» и драгоценности: серьги, кольца, браслеты, подвески.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 158 «Кража».